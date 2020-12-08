Горно-Алтайск, , 07:56 — REGNUM Восемь школ в Республике Алтай продолжают работать в дистанционном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом рассказала министр образования и науки республики Ольга Саврасова на заседании оперативного штаба.

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По её словам, всего по ситуации на 7 декабря COVID-19 болеют 99 школьников, 12 воспитанников детских садов и 164 сотрудника образовательных организаций.

Частично на «дистанционку» переведены учащиеся ещё 41 класса в 24 школах. Также ограничения введены в пяти дошкольных учреждениях и в четырёх средних профессиональных училищах.

«На заседании оперштаба было принято решение продолжить смешанный график обучения», — отметили в правительстве.