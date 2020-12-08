Южно-Сахалинск, , 07:55 — REGNUM На Сахалине за последние семь дней выявили 944 новых случая заражения коронавирусом, 814 человек были выписаны с выздоровлением, два пациента скончались от COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативной рабочей группы при правительстве области.

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За прошедшие сутки в регионе инфицирование коронавирусом подтвердилось лабораторно у ещё 138 жителей (днём ранее — у 135). Ещё 99 человек полностью излечились.

За весь период пандемии на Сахалине выявили 12 408 случаев заражения коронавирусом, 9059 человек успешно прошли лечение. Всего скончались в островном регионе от COVID-19 девять жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 200 доз вакцины от коронавируса поступят в Якутию 11 декабря.