Вашингтон, , 07:52 — REGNUM В США на 98-м году жизни умер лётчик-испытатель Чарльз Элвуд Йегер (Чак Йегер), который первым в истории превысил скорость звука в управляемом горизонтальном полёте. Об этом жена пилота Виктория 7 декабря написала на его официальной странице в социальной сети Twitter.

«С глубокой печалью должна сообщить вам, что любовь моей жизни, генерал Чак Йегер, скончался незадолго до 21:00 по восточному времени. Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, полный силы, приключений и патриотизма, останется в памяти навсегда», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется.

Чак Йогер стал пилотом истребителя в 1942 году, а в ноябре 1943 года уже сражался с нацистами в небе Англии. Всего им было сбито 11 немецких самолётов, включая один реактивный Me-262. В должности командира авиакрыла Йогер участвовал во вьетнамской войне.

Звуковой барьер, впервые в мире в горизонтальном управляемом полёте, Йогер преодолел 14 октября 1947 года на экспериментальном самолёте Bell X-1.