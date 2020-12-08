Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбургской области 9 и 10 декабря похолодает до — 27 °C. В отдельных районах региона прогнозируют аномально-холодную погоду.

По данным гидрометцентра, на неделе (7−11 декабря) погодные условия в Оренбуржье будет формировать антициклон Ксавьер. Установится солнечная, морозная и тихая погода. Атмосферное давление будет держаться на значениях выше климатической нормы.

Дневные температуры составят до — 17 °C, ночные — до — 27 °C. В Оренбурге 8 декабря днем ожидается температура от — 8 до — 10 °C, переменная облачность, слабый ветер и слабая изморозь. В ночь на 9 декабря значительно похолодает.