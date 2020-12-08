Кемерово, , 07:47 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 декабря, за прошедшие сутки выявлено 174 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 179 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Новокузнецк — 41, Кемерово — 26, Ленинск-Кузнецкий — 18, Белово — 16, Осинники — 15, Прокопьевск — 13, Междуреченск — 11, Таштагольский МР — девять, Киселевск — восемь, Полысаево — шесть, Беловский МР — два, Кемеровский МО — два, Крапивинский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Юрга — один, Мариинский МР — один, Яшкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 202 пациента выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 22 350 случаев заражения коронавирусом, 18 782 человека выздоровели, 407 кузбассовцев скончались, медицинскую помощь получает 3161 пациент с диагнозом COVID-19.