Якутск, , 07:57 — REGNUM В Якутии в честь Дня героев Отечества проводятся онлайн-тесты на знания о героях Великой Отечественной войны, в том числе и якутянах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Предлагается пройти два онлайн-теста по темам: «Герои-якутяне» и «Улицы Якутска, названные в честь героев Великой Отечественной войны».

Принять участие можно 8 и 9 декабря.

«Первые пять участников, ответившие правильно на все вопросы одного из тестов, получат поощрительный приз от молодёжного правительства Якутии — 200 рублей на номер телефона», — добавили организаторы.

День героев Отечества отмечается 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Музее Победы были подведены итоги Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

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