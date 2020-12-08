Вашингтон, , 07:44 — REGNUM После того, как компания Nintendo отменила турнир по игре Super Smash Bros., поклонники Splatoon 2 решили провести соревнования самостоятельно. Об этом 8 декабря сообщил портал Screen Rant.

В качестве организатора турнира выступило Twitter-сообщество EndGameTV, мероприятие получило название The Squid House («Дом кальмаров»), которое является отсылкой к инциденту, который стал причиной отмены соревнований The Big House.

Стоит отметить, что в турнире приняли участие четыре самых известных команды Splatoon 2 из США, кроме того, организаторам удалось собрать на краудфандинговой платформе внушительную сумму средств для формирования призового фонда.

Nintendo никак не участвовала в организации турнира, таким образом, поклонники Splatoon 2 выразили свой протест в отношении действий компании, которая, по их мнению, ранее несправедливо отнеслась к геймерам.

https://twitter.com/EndGame_TV/status/1335482606222098432

Напомним, в ноябе 2020 года Nintendo отменила турнир The Big House по Super Smash Bros. Причиной стало то, что организаторы киберспортивного мероприятия в условиях эпидемии коронавируса решили использовать стороннюю модификацию Slippi, которая изменяет код игры и позволяет геймерам соревноваться в онлайн-режиме.

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