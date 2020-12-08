Новосибирск, , 07:39 — REGNUM Предложение министра здравоохранения Михаила Мурашко об ограничении перемещений граждан, прозвучавшее на конференции «Медицина и качество», в социальных сетях уже попало в категорию «эффективного менеджмента». Об этом ИА REGNUM сообщил кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

По мнению Борисова, «возможно, министр для красного словца хотел поднять рейтинги родного ведомства в целом и своей персоны в частности, создав словесный ореол деятельности на фронтах борьбы с бациллой». Но, как подчеркнул эксперт, тактика «всё хорошо, кроме некролога» не самая лучшая в государственном управлении.

Можно перечислить очень много причин, почему открытку с позолоченным тиснением текста русской пословицы «молчание золото» нужно подарить Мурашко на предстоящие праздники. Первая, такое заявление резко контрастирует с оценками других наших высоких чиновников о том, что всё под контролем. В итоге такая противоречивая информация от лица государства только увеличивает неопределённость среди общества, любой человек при таком разнонаправленном управлении просто перестаёт серьёзно воспринимать информацию о вирусе в стране. Вторая, почему сразу ограничения в перемещении граждан между и внутри регионов? Такие меры, за исключением нескольких субъектов РФ, практически не применялись в период весенних более жёстких ограничительных мер. Чем обусловлено такое управленческое намерение? У министра здравоохранения РФ есть статистическая информация об основных каналах распространения вируса в федеральном, региональном и муниципальном масштабах? Это точно актуально для всех 85 регионов и 1117 городов нашей страны? Третья, к сожалению, логика главного по российским больницам, несмотря на его относительно недавнее назначение, не смогла выйти за пределы традиционного запретительного стиля управления. Во всех непонятных ситуациях наши чиновники продолжают креативить только что-нибудь непущательное или ограничительное. Но даже это не главное — с этим уже свыклись. Возникает закономерный вопрос, а как контролировать такие ограничения и какой нормативно-правовой базой их подкреплять? Или опять всё на усмотрения проверяющего со всеми вытекающими? Четвёртая, правительство РФ активно продвигает в последнее время программу развития внутреннего туризма, кешбэк за отдых в родной стране подлили до 10 января 2021 года. Соответственно, люди потратили деньги, купили туры по России, пакуют чемоданы, изучают туристские проспекты… Как относиться населению к таким инициативам? Часть до сих пор не забыла историю с ваучерами от «Аэрофлота». Пятая, в любом случае скоро Новый год, один из самых семейных праздников, когда люди стараются собраться вместе, а значит традиционное повышение пассажиропотока на внутренних маршрутах. Что думает министр по поводу возможности разгрузить грядущий трафик? Как налажено для этих целей межведомственное взаимодействие? Обеспечены ли санитарный контроль и проверка прибывающих и выбывающих? Ну и напоследок, для министра, может быть, это будет сюрпризом, но у врачей тоже есть семьи, и многим придётся провести праздник на посту и даже в красной зоне — обсуждение такой темы на конференции по качеству медицины, на наш взгляд, было бы более уместно для главы Минздрава». Денис Борисов

Ранее ИА REGNUM сообщало, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них.

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