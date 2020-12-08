Иркутск, , 07:34 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 984 человек, причём 12 из них скончались за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 8 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 34 538 человек (+263 за последние сутки).

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Госпитализированы 3705 пациентов (-214 за последние сутки). Выздоровели 30 176 пациентов (+356 за сутки). Также, по утверждению медиков, 152 пациента с коронавирусам скончались, но их смерть не было связана с COVID-19 (+4 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне, 6 декабря, сообщалось о четверых новых жертвах COVID-19.

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