Якутск, , 07:37 — REGNUM Первые 200 доз вакцины от коронавируса поступят в Якутию 11 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Вакцинировать первыми будут медработников «красной» зоны. Все прививки ставятся добровольно.

Практически завершён второй этап прививочной кампании от ОРВИ и гриппа — привито более 50% населения Якутии. Только за прошлую неделю вакцинацию прошла 21 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в районных больницах и городских поликлиниках Удмуртии планируется открыть 60 пунктов для вакцинации от COVID-19.