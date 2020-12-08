Москва, , 07:32 — REGNUM Десять праздничных дней после Нового года лучше провести на прогулках в своём районе, посоветовал 7 декабря бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью «Вечерней Москве».

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«Ещё лучше отправиться на дачу, где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора», — сказал он.

Онищенко напомнил о необходимости соблюдения ограничительных мер, назвав его главным условием для того, чтобы распространение коронавируса в Москве пошло на спад уже после Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных, объяснив, что они плохо влияют на здоровье людей и оказывают негативное влияние на экономику России.

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