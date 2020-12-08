Санкт-Петербург, , 07:43 — REGNUM Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли преступную деятельность ячейки экстремистской религиозной структуры «Таблиги джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в пресс-службе УФСБ.

Как отмечается, члены ячейки распространяли деструктивную идеологию на территории Кингисеппского района. На этой территории, напомним, находится стратегически важный для России морской торговый порт Усть-Луга, а также Ленинградская атомная электростанция.

В отношении лидера экстремистской ячейки, уроженца одной из стран СНГ, Следственной службой УФСБ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

«Третьего сентября 2020 года Кингисеппским городским судом Ленинградской области экстремист был осужден и приговорен к двум годам лишения свободы», — отметили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Саратове были осуждены шесть местных жителей, обвиняемых в создании ячейки экстремистского международного религиозного объединения «Таблиги джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в России).

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