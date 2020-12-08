Биробиджан, , 07:31 — REGNUM В Еврейской автономной области за последнюю неделю выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 3190 жителей, справились с болезнью 2153 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие семь дней от COVID-19 скончался ещё один пациент. Общее число летальных случаев в области достигло 51.

В ковидных госпиталях проходят лечение 108 пациентов. Коечный фонд специально созданный для лечения от COVID-19 заполнен на 39,6%. К аппаратам ИВЛ подключены четыре человека. Ещё 878 пациентов лечатся на дому.

ПЦР-лаборатория в ЕАО работает в бесперебойном режиме — результаты исследований на новую коронавирусную инфекцию выдаются в течение 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области сложная эпидобстановка сложилась в санатории «Кульдур». Сразу три жительницы Хабаровского края, отдыхающие в учреждении, госпитализированы с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом.