Томск, , 07:30 — REGNUM В Верхнекетском районе Томской области открыли ледовую переправу через реку Кеть между посёлками Степановка и Катайга. Как сообщили ИА REGNUM 8 декабря в областном ГУ МЧС, всего в регионе планируют открыть 69 ледовых переправ.

В МЧС просят соблюдать правила безопасности и выполнять требования всех информационных знаков при движении через ледовые переправы.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района Башкирии открыли ледовую переправу грузоподъемностью две тонны.

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