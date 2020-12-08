Кызыл, , 07:29 — REGNUM Медицинские организации Тувы смогли сократить время ожидания результатов анализа на коронавирус в два раза — с 48 до 24 часов. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По его словам, быстрое выявление больных является главным условием для борьбы с пандемией. Между тем, исключением стали отдалённые районы, откуда биоматериал доставляют в лаборатории сутки. Кара-оол призвал министерство здравоохранения региона и власти районов решить эту проблему.

«Кроме этого, поставил задачу проанализировать работу санавиации. Для транспортировки больных коронавирусом вертолёт поднимался 12 раз в отдаленные кожууны и все доставленные в Кызыл люди были спасены», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени в республике зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 152 пациента.

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