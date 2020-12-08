Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Sony подтвердила информацию о том, что будущие игры Deathloop и Ghostwire: Tokyo какое-то время будут эксклюзивами консоли PlayStation 5. Об этом 8 декабря сообщил портал Screen Rant.

Компания выложила в сеть видео, в котором рассказала о нескольких будущих проектах: Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, Deathloop и GhostWire: Tokyo. Издание обратило внимание: в ролике ни слова не упоминается о том, что игры выйдут на других консолях, хотя их релиз также состоится на ПК.

Стоит отметить, что в качестве издателя обеих игр выступает компания Bethesda, которая в сентябре 2020 года стала собственностью Microsoft. Ранее IT-гигант объявил, что примет во внимание существование договоров об эксклюзивности, которые издатель заключил с Sony до момента слияния с Microsoft.

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