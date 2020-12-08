Красноярск, , 07:22 — REGNUM Итальянский волонтёр Валерио Дзанетти подал заявление о приёме в российское гражданство. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Сегодня в ГУ МВД России по Красноярскому краю итальянский волонтёр Валерио Дзанетти подал заявление о приёме в российское гражданство как носитель русского языка», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерио Дзанетти уже восемь лет живёт в Красноярске. Он приехал в сибирский город из Италии, так как, по его словам, «сильно любит» русский язык. Сейчас преподаёт иностранные языки и активно участвует в волонтёрском движении. 5 декабря 2020 года Дзанетти принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020». Во время беседы с главой государства он высказал просьбу о принятии в российское гражданство.

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