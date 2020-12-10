Путин удивился идее привлекать иноагентов в советы при органах власти
Идея превлечь иностранных агентов в общественные советы органов власти выглядит странной. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин объяснил связь иностранных агентов и физических лиц
Распространение статуса иностранного агента не только на потенциальных юридических лиц, но и физических, призвано пресечь попытки ухода от законных требований. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин обеспокоен ущербом системе образования из-за пандемии коронавируса
Россия оказалась лучше подготовлена к дистанционному обучению на фоне эпидемии коронавируса, чем многие другие страны, но этого всё ещё недостаточно. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин заявил о вынужденном ответе России на цензуру медиапространстве
Блокировка аккаунтов российских СМИ социальных сетей иностранным ресурсами — это проявление цензуры. Об этом сегодня, 10 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин согласился обсудить риски и формулировки нового законодательства об иностранных агентах.
«Если вы считаете, что здесь есть риски и юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», — сказал глава государства.
По словам Путина, ещё одна важная тема — преимущества и риски цифровизации. Электронные сервисы — это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, и она набирает свои обороты. Там идёт процесс создания и новых возможностей, и новых интересов. И интересы новые формируются, и угрозы тоже.
Практически ещё не изучена, не осмыслена такая сфера, как свободы человека и искусственный интеллект. Потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать «цифровые» сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений. По опросам общественного мнения, кстати говоря, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей, отметил президент.
По мнению Путина, одна из актуальных тем — это, конечно, система организации здравоохранения и права пациентов. Речь идёт о качестве и своевременности оказания медицинской помощи.
«Конечно, государство делает очень многое для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан, но при этом, безусловно, есть и сбои. Это очевидно, я тоже об этом знаю. Поэтому работа правозащитных структур, конечно, здесь тоже востребована, и не только в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям, звене здравоохранения и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь онкологическим больным. В целом необходимо постоянно анализировать организацию планового лечения пациентов с опасными и хроническими заболеваниями», — сказал Путин.
Путин акцентировал внимание на суициде нижегородской журналистки Ирины Славиной.
По его мнению, даже над каждым конкретным случаем надо работать, чтоб такие случаи не были массовыми.
Цифровизация создаёт новые угрозы правам человека — Путин
Правозащитникам следует уделить пристальное внимание развитию электронных сервисов. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин: в гуманизации правосудия предстоит ещё много работы
Вопросы гуманизации правосудия остаются пока нерешёнными в российской практике. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия других стран, отметил Путин, комментируя попытки глобальных сервисов блокировать аккаунты российских СМИ в популярных соцсетях.
«Вот они (зарубежные партнеры) занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание, не мы! Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать», — сказал Путин.
Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных.
Путин призвал правозащитников обратить внимание на сбои в здравоохранении
Правозащитники могут помочь работать системе здравоохранения ритмично и без сбоев. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб всему процессу образования, заявил Владимир Путин, отметив, что «мы можем потреять целое поколение». Говоря о способе получения знаний, он отметил и дороговизну компьютерной техники, «железа», и софта, и доступа в интернет. Между тем Россия оказалась готова лучше к переходу к онлайн-образованию, чем сами ожидали, и по сравнению с другими странами.
Так президент отреагировал на сообщение Валерия Фадеева, который подсчитал стоимость онлайн-образования для семей, которые несут огромные затраты.
Путин оценил вклад СПЧ в работу над поправками к Конституции РФ
Несмотря на разные мнения по поводу поправок к Конституции, Совет по правам человека сыграл большую роль в работе над ними. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин выразил озабоченность выступлениями ковид-диссидентов
В условиях пандемии коронавируса необходимо искать баланс между неизбежными ограничениями и необходимыми свободами. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин: граждане России стали предъявлять новые требования государству
Пандемия коронавируса изменила отношения общества и государства. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Путин охарактеризовал деятельность Совета по правам человека
Совет по правам человека в России при президенте России и правозащитные организации в целом играют крайне важную общественную роль. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Чем короче будет выступление каждого, тем больше коллег смогут выступить, отметил президент.
Открывая встречу, Владимир Путин просил участников выступать кратко.
Ранее главы совета Валерий Фадеев сообщал, что на встрече планируется обсудить темы, над которыми в СПЧ работали на протяжении года. Это вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, градостроительная политика и пространственное развитие городов, цифровизация и темы, связанные с частными компаниями, социальными сетями, утечками личной информации граждан, соблюдение прав заключенных.