Пномпень, , 07:17 — REGNUM В Камбодже за сутки выявили два случая распространения коронавирусной инфекции внутри страны, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

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Сообщается, что двух новых пациентов выявили в столице Пномпене. По данным камбоджийского минздрава, они контактировали с ранее выявленными инфицированными.

«В настоящее время оба пациента направлены на лечение в медицинский центр Чак Ангре на юге Пномпеня», — говорится в заявлении ведомства.

Всего с начала пандемии в Камбодже подтвердили 34 случая распространения инфекции внутри страны. Первый такой случай был выявлен 28 ноября. До этого инфекцию выявляли только у прибывших на территорию страны из-за границы.