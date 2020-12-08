Оренбург, , 07:17 — REGNUM В Оренбургской области с 1 января 2021 года могут возобновить свою работу детские лагеря. Губернатор Денис Паслер поручил специалистам профильного министерства проработать этот вопрос, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Согласно губернаторскому указу, чиновники должны до 10 декабря представить областному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции предложения по возобновлению с 1 января 2021 года смен отдыха и досуга детей в профильных организациях.

Напомним, в регионе продлен режим повышенной готовности до 11 января 2021 года. По данным минздрава, эпидситуация в Оренбуржье стабилизируется. На сегодняшний день все школьники получают образование в очном формате.

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