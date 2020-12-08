Москва, , 07:16 — REGNUM Запрет на хранение личных вещей на чердаках многоквартирных домов и на цокольных этажах вступит в силу в России с 1 января 2021 года. Это и другие ограничения введены постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Как пояснил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, в число запретов по этому документу вошло, например, ограничение использования неисправных газовых плит.

«Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», — цитирует агентство «Прайм» эксперта.

Кричевский добавил, что с Нового года нельзя будет разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, а также оставлять без присмотра горящие свечи и непотушенные сигареты.

Нарушения в сфере противопожарной безопасности будут наказываться штрафами от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. В случае причинения ущерба здоровью других людей, нарушитель может столкнуться с преследованием по статьям Уголовного кодекса РФ, в частности, по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

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