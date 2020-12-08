Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области до 11 января 2021 года продлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Согласно губернаторскому указу о мерах по противодействию распространению заболевания, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции на дому по месту проживания для пожилых людей. Также по 11 января 2021 года продлен режим работы объектов общепита не ранее чем с 6:00 и не позднее чем до 23:00.

В список приоритетов для перевода сотрудников на дистанционную форму работы, кроме работников старше 65 лет, включены также беременные женщины и матери детей в возрасте до трех лет.

Согласно документу, разрешено проведение мероприятий в зрительных залах муниципальных культурно-досуговых учреждений и собраний, если законодательством не предусмотрено их проведение в заочной форме. При этом должны соблюдаться санэпидтребования.

Школьники возобновили очное обучение, однако сохраняется возможность с учетом эпидемиологической обстановки, в случае необходимости, вернуться к использованию дистанционных образовательных технологий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье с 1 января могут возобновить работу детские лагеря