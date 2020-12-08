Прага, , 07:04 — REGNUM Штраф в размере 3 тысячи крон (около $135) за неправильное ношение защитной маски получил бывший президент Чехии Вацлав Клаус, передает «Чешское телевидение».

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По сведениям журналистов, политик умышленно носил маску на подбородке в ходе празднования годовщины антикоммунистической «бархатной революции» 17 ноября в Праге. При этом он не реагировал на требования полицейских правильно надеть средство защиты.

В результате Клауса сопроводили в отделение полиции, где ему и был выписан штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в центре Праги прошли акции протеста против ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.

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