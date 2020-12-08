Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM Автономный район КНР Внутренняя Монголия отправил помощь медицинским организациям Бурятии для борьбы с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в партию входят средства индивидуальной защиты на сумму 225 тыс. юаней.

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Начальник канцелярии иностранных дел автономного района Фу Юнчунь напомнил в связи с этим, что когда эпидемия началась в Китае, Владимир Путин одним из первых выразил сочувствие Си Цзиньпину. Российские власти помогали китайским врачам медицинским оборудованием.

«Китай, в свою очередь, также оказал поддержку и направил России товары медицинского назначения, а также специально направил группу медицинских работников оказать содействие в борьбе с коронавирусом. Это не только продемонстрировало глубокую дружбу между народами Китая и России, но и еще более продемонстрировало ответственность наших стран», — отметил он.

Всего в республиканские стационары республики поступило 25 тыс. одноразовых масок и 1 тыс. защитных костюмов.

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