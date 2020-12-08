Кемерово, , 06:37 — REGNUM В Кемеровской области сегодня днём, 8 декабря, местами ожидается усиление ветра, порывы до 15−20 м/с, метели, ухудшение видимости на дорогах до 1000 метров и менее. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главное управление МЧС России по Кузбассу просит жителей региона соблюдать меры предосторожности.

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — отметили в МЧС РФ. — Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».

Жителям частных домов специалисты рекомендуют тщательно следить за исправностью оборудования, а также не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.