Оттава, , 06:27 — REGNUM Канада начнет вакцинацию населения против коронавирусной инфекции в течение недели, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции.

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Ожидается, что в страну в ближайшее время прибудет первая партия вакцин от компании Pfizer. По словам Трюдо, Канада получит не менее 249 тыс. доз препарата до конца 2020 года.

«Мы сможем начать прививать наиболее уязвимые группы населения», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 декабря в Канаде выявили свыше 415 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 12 665 человек.

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