Якутск, , 06:47 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 198 (214 накануне) новых случаев заражения короновирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт СтопКоронавирус.РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Читайте также: В Приморье зафиксировано ещё пять летальных случаев от COVID-19

На 8 декабря в республике зарегистрировано 21 756 носителей коронавируса, выздоровели более 18 тыс. пациентов, жертвами COVID-19 стали 313 жителей Якутии.

За сутки, по данным оперативного штаба республики, сделано 1278 тестов. Власти с 8 декабря разрешили работу учреждений культуры в пределах репертуарного плана исходя из санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 декабря в Приморье зарегистрировано 23 791 носитель коронавируса, выздоровевших — 16 598 пациентов, скончались от осложнений 267 приморцев.