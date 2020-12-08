Женева, Швейцария, , 06:07 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа не обязана быть принудительной, заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен в ходе пресс-конференции.

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Ее поддержал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, который отметил, что распространение вакцины необходимо проводить «аккуратно и осторожно». По его словам, людям надо объяснять полезный эффект от препарата.

При этом Райан считает, что существуют обстоятельства, при которых власти стран могут требовать от населения принудительной вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вакцинация от COVID-19 сможет подавить пандемию только в сочетании с комплексом других мер.

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