Пекин, , 06:01 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 30,72 млрд юаней (около $4,67 млрд) в октябре, что на 11,5% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Продажи благотворительных лотерейных билетов упали на 3,2% в годовом исчислении до 12,28 млрд юаней в октябре, в то время как спортивных лотерейных билетов — наоборот — выросли на 24% до 18,44 млн юаней. С января по октябрь продажи лотерейных билетов достигли 261,4 млрд юаней, снизившись на 23,9% в годовом исчислении.

Согласно правилам управления лотереями Китая, деньги от продажи билетов идут на административные расходы, проекты общественного благосостояния и призовые фонды.