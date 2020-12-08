Абакан, , 05:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 183 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в республиканском правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 13 514 носителей коронавируса.

Выздоровели 9803 человека, в том числе 180 — за последние сутки. Получают лечение 3584 человека (33 пациента — на ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 декабря в Хакасии коронавирус был выявлен у 181 человека.

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