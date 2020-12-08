Владивосток, , 05:58 — REGNUM В Приморье за истекшие сутки выдано 240 (236 накануне) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 149 пациентов, не справились с болезнью пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 8 декабря в регионе зарегистрировано 23 791 носитель коронавируса, выздоровевших — 16 598 пациентов, скончались от осложнений 267 приморцев.

С начала пандемии проведено 619 334 теста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 337 (335 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 503 пациента, два человека скончались.