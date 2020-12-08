Богота, , 05:52 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 5997 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 1 377 100. Также за минувшие сутки в Колумбии скончались 187 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на колумбийской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 37 995 человек.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке распорядился продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до марта 2021 года. При этом в стране предпринимаются меры по восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19.