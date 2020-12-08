Каракас, , 05:46 — REGNUM Скорого прибытия в Венесуэлу большой партии груза с российской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» ожидает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией наблюдателей из России, запись которой доступна на канале YouTube венесуэльского лидера.

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«Рассчитываю на то, что тысячи и миллионы доз вакцины «Спутник V» в ближайшее время поступят в Венесуэлу», — сказал глава государства.

Мадуро отметил, что испытания этого препарата в его стране проходят успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Николас Мадуро заявил, что Венесуэла планирует получить более десяти млн доз вакцины «Спутник V».

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