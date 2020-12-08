Чэнду, Китай, , 05:41 — REGNUM В столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая за прошедшие сутки выявлено два новых локальных случая COVID-19, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Заболевшими оказалась супружеская пара. Ими оказались женщина возрастом 69 лет по фамилии Луи и ее супруг возрастом 71 год. Эпидемиологическое расследование выявило 55 тесных контактов заболевших, которые были взяты под наблюдение.

К вечеру по местному времени 7 июля для анализа на коронавирус были взяты образцы мазков 21 615 человек в городе. Всего было собрано 362 образца окружающей среды и пищевых продуктов.

Дом супругов, окрестности и места, где они побывали за последние 14 дней, подвергаются дезинфекции в настоящее время.