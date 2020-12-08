Пекин, , 05:36 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 10 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших на материковую частью Китая из-за рубежа, пациентов в Китае достигло 3958 с начала эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» случаев, 3716 человек были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 242 остаются госпитализированными. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.