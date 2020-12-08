Пекин, , 05:33 — REGNUM Из больниц Китая было выписано за прошедшие сутки 13 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны остается 280 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 86 646 человек, из которых 81 732 человека были выписаны из больниц по выздоровлении. Еще 4634 человека скончались.