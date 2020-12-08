Степанакерт, , 05:23 — REGNUM Свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах Нагорно-Карабахской Республики получили медицинскую помощь от российских специалистов в рамках развёрнутой миротворческой миссии. Об этом 9 декабря сообщил журналистам начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.

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«Мы уже побывали в восьми населенных пунктах, провели обследование более чем 300 человек с учетом сегодняшних», — сказал он.

По его словам, сейчас помощь получают жители Аскеранского района республики, следующим станет Мартунинский район.

Демидович добавил, что в выездных бригадах работают терапевты, хирурги, и другие специалисты в зависимости от нужд конкретного района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что медики из России прибыли в Нагорный Карабах в конце ноября в рамках выполнения миротворческой миссии.

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