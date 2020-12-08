Москва, , 05:16 — REGNUM Во вторник, 8 декабря, в Москве будет малооблачно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 7… — 5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 9 декабря в Москве также малооблачно, без осадков. Температура воздуха — 11… — 9 °C.

Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 766 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 9… — 4 °C днём и — 14… — 9 °C ночью.

В среду, 9 декабря, днём в столице ожидается — 6… — 4 °C. По области — 8… — 3 °C. Ночью в регионе ожидается — 14… — 9 °C. Малооблачно, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в центре и на юге европейской территории России будет солнечной и морозной до конца недели — в регион пришёл мощный блокирующий антициклон.

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