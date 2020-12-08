Якутск, , 05:15 — REGNUM В Якутии на карантине по коронавирусу находится один детский сад и две школы, частично закрыты 23 группы в 23 детских садах, 35 школ — на дистанционном обучении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В очной форме работает 801 детский сад и 316 школ. В смешанной форме — 298 школ.

Частично закрытых школ в Якутии — 32, в них на дистанционное обучение перешли 109 классов. 75 классов закрыты в связи с выявленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией, 34 класса — из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ на карантин отправлены 138 школьных классов, полностью закрыты три школы.