Новосибирск, , 04:58 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора установили, что причиной плохого самочувствия учеников новосибирской гимназии №13 могла стать ОРВИ или другая инфекция. Об этом сообщил начальник отдела контроля организации питания департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов.

Напомним, что ранее семеро учеников гимназии № 13 Новосибирска пожаловались на отравление.

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«Во всех семи случаях медики предварительно поставили диагноз «ротавирусная инфекция», которая может быть симптомом ОРВИ или какой-либо другой инфекции. Департамент образования мэрии взял ситуацию под контроль, — цитируют «Новосибирские новости» Попова. — В выходные пищеблок гимназии не работал, проводились дезинфекционные мероприятия. В субботу обзвонили всех родителей, которые обращались в пятницу по поводу симптомов у их детей, и выяснили, что у 21 человека, в том числе у семи учащихся, которые обращались к врачу, остались небольшие отдельные симптомы. В понедельник утром из 680 человек во всех параллельных 1−5 классах в гимназию не пришли 11 человек».

Он уточнил, что самочувствие учеников, обратившихся за медицинской помощью, улучшилось. Пищеблок гимназии работает в обычном режиме.

При этом учебное учреждение проверила совместная комиссия минобразования области и департамента образования мэрии города. Роспотребнадзор проверил поваров. Чиновник предполагает, что будет ещё дополнительная проверка качества блюд.