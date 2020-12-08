Москва, , 04:44 — REGNUM В России в рамках вакцинации против гриппа прививку сделали уже более 73,2 млн человек или 49,9% населения страны. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцинация населения против гриппа в настоящее время продолжается «во всех субъектах Российской Федерации».

По данным Роспотребнадзора, наряду с активностью вирусов гриппа, на территории РФ «продолжает регистрироваться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ), обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими респираторными вирусами».

Уже в 42 субъектах РФ превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается в основном среди взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря планируется завершить вакцинацию от гриппа среди жителей Казани. В настоящее время привито более 585 тыс. жителей столицы Татарии.

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