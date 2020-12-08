Новосибирск, , 04:27 — REGNUM В Новосибирске сегодня днём, 8 декабря, ожидается снег, метель, ухудшение видимости до 1−2 км, порывы ветра до 18 м/с, возможны снежные заносы и гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Температура ночью −12…−14 °С, днём −10…−12 °С, ветер западный ночью 6−11 м/с, днём 8−13 м/с, порывы до 18 м/с.

Завтра ночью, 9 декабря, местами умеренный снег, метель, −14…−16°С, днём −9…−11°С, с понижением в течение дня до −15…−17°С, ветер западный ночью 7−12 м/с, днем 3−8 м/с.

Ночью 10 декабря прогнозируется мороз до — 23 °C, днём −11…−13 °С, ветер северо-западный с переходом на северный, ночью 3−8 м/с, днем 6−11 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег.