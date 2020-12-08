Хабаровск, , 04:23 — REGNUM В Хабаровске в краевой клинической больнице №2 установили для диагностики и лечения пациентов с кардиологическими заболеваниями ангиографический комплекс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Новое оборудование поступило в рамках федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ангиографический комплекс стоимостью 50 млн рублей позволит выдавать более детальное изображение артерий и кровотока внутри них.

Благодаря современной системе управления ангиографом, оперирующий врач без затраты времени может изменить параметры рентгенографии и рентгеноскопии.

В год выполняется около двух тысяч эндоваскулярных операций, на сердце — около тысячи. Предыдущий аппарат устарел как морально, так и физически.

В 2019 году заболевание сердечно-сосудистой системы впервые выявлено у 31 756 пациентов края. В 2018 — у 32 043 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура в Набережных Челнах провела проверку учреждений здравоохранения после появившейся в интернете информации о нерабочем состоянии аппаратов компьютерной томографии.

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