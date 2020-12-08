Новосибирск, , 04:20 — REGNUM В Новосибирске завершена проверка о жестоком обращении с детьми в частном центре развития. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что ранее жительница Новосибирска заявила, что педагог одного из детских центров тушила о руки её детей спички. Свои проверки организовали СКР и прокуратура.

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«Проверкой выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности (нет ответственного за противопожарную безопасность лица, не пройден пожарно-технический минимум, нет плана эвакуации люде при пожаре, нет второго эвакуационного выхода и прочее), оказании медицинской помощи (у сотрудников центра соответствующей подготовки не было), а также санитарно-эпидемиологических правил», — уточнили в ведомстве.

Руководителю центра внесено представление (на рассмотрении), в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения») и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Сейчас следственный орган расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего»).

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.