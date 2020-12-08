Анадырь, , 04:12 — REGNUM На Чукотке единовременную выплату в размере пять тыс. рублей получат неработающие пенсионеры старше 50 лет, которые лечились от COVID-19 на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Выплаты полагаются тем, кто с 1 апреля по 15 ноября проходил лечение дома на собственные средства.

Средства на выплаты выделены из резервного фонда правительства Чукотки по поручению губернатора Романа Копина.

«На данный момент больные COVID-19, проходящие лечение на дому, могут получить лекарства бесплатно. Такая возможность появилась относительно недавно, поэтому мы решили компенсировать затраты на покупку лекарств пенсионерам, перенёсшим болезнь ранее», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 декабря в округе с начала пандемии зарегистрировано 418 носителей коронавируса, 354 пациента выздоровели, скончались четыре человека.