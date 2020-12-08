Новосибирск, , 04:05 — REGNUM В Новосибирске запустили пилотный проект, призванный помочь врачам муниципальных учреждений в ведении пациентов с коронавирусом. Сейчас консультации в дистанционном режиме проводят специалисты социальных учреждений для пациентов двух поликлиник. В дальнейшем опыт планируется расширять, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

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«Смысл проекта заключается в следующем: на больного с диагнозом COVID-19 заводится карточка, её вносят в базу государственной информационной медицинской системы. Через каждые два дня человеку звонят врачи из наших муниципальных учреждений, спрашивают о самочувствии, дают консультации на протяжении всего периода больничного, — рассказал мэр Анатолий Локоть. — Таким образом, мы подставляем плечо, помогая разгрузить поликлиники в ведении больных. Это было согласовано с Министерством здравоохранения».

Временный центр размещён на базе технологический платформы «Городская социальная справочная служба». Сейчас к работе привлечены шесть специалистов. Они работают по скользящему графику, совмещая деятельность в своих учреждениях и дополнительную работу.

Пока специалисты муниципальных поликлиник дистанционно ведут 150 пациентов с диагнозом COVID-19.