Лондон, , 04:00 — REGNUM Стартующая 8 декабря массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в Великобритании является огромным шагом вперед, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

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«Сегодняшний день представляет собой огромный шаг вперед в борьбе против коронавируса в тот момент, когда мы начинаем доставлять вакцину до первых пациентов по всей стране», — объявил он.

Джонсон добавил, что процесс вакцинации в стране не будет быстрым. До окончания прививочной кампании жителям Великобритании будет необходимо соблюдать все действующие санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания станет первой на Западе страной, начавшей массовую вакцинацию населения против COVID-19. В первую очередь вакцину получат граждане из группы риска.

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