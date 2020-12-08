Анадырь, , 04:05 — REGNUM На Чукотке за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 8 декабря в округе с начала пандемии зарегистрировано 418 носителей коронавируса, 354 пациента выздоровели, скончались четыре человека.

На обязательной самоизоляции находится 370 человек, проведено 49 735 тестов.

Отметим, что ранее специалисты говорили, что пик второй волны заболеваемости COVID-19 на Чукотке может пройти 9−14 декабря — по 4−6 случаев в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку доставят траншами 13 тыс. доз вакцины от COVID-19, которых должно хватить, чтобы привить 30% населения округа.