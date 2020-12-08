Сеул, , 04:11 — REGNUM В Южной Корее в январе 2021 года компания GL Rapha начнёт полномасштабное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 7 декабря сообщает газета «Мэиль кёндже».

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По данным издания, в настоящее время компания уже начала производство пробной партии вакцины. В декабре она будет отправлена в Россию для проверки и, если не будет выявлено нарушений, в январе в Южной Корее начнётся промышленное производство «Спутник V».

Как сообщается на сайте вакцины, соответствующее соглашение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с одной из ведущих южнокорейских компаний в области биотехнологий GL Rapha.

Произведённая вакцина будет поставляться в страны Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее будет налажено производство первой в мире зарегистрированной Россией вакцины против коронавируса «Спутник V».

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