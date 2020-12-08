Хабаровск, , 04:04 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 337 (335 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 503 пациента, два человека скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Читайте также: В Петербурге из-за коронавируса госпитализируют по 800 человек в день

Хабаровск дал прирост заболевших в 287 человек, в Нанайском — 38, в Хабаровском районе — 13.

Для лечения больных COVID-19 развернута 3291 койка, свободны 373. На лечении находится 36 тяжёлых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего проходят лечение 6237 жителей Хабаровского края.

На утро 8 декабря в регионе зарегистрировано 26 920 носителей коронавируса, 20 513 пациентов выздоровели, скончались 170 человек.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничительных санитарных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге число госпитализаций с COVID-19 стабилизировалось на уровне 800 пациентов в день.